Software | 10.04.2017

Routermanagement für sichere M2M-Kommunikation

Bild: Netmodule

Mit seiner Connectivity Suite ermöglicht Netmodule die einfache und sichere M2M-Kommunikation zwischen Netmodule-Industrieroutern und beliebigen Cloud-Lösungen. Die modulare Web-basierte Management-Plattform ist in wenigen Minuten installiert und betriebsbereit; der Zugriff erfolgt über einen dedizierten Webmanager.

Firmen- und Projektstrukturen lassen sich dank Mandantenfähigkeit und Benutzerverwaltung der Connectivity Suite einfach umsetzen. Sie eignet sich für Projekte mitmehreren hundert Routern und ist über eine einheitliche API mit zusätzlichen Komponenten erweiterbar. Die zentrale Verwaltung des Gerätemanagements vereinfacht Inventarisierung, Installation und Wartung der Router. Eine Liste aller Geräte verschafft einen Überblick und ermöglicht den Zugriff auf weitere Informationen wie etwa Typ, Firmwareversion und Onlinestatus. Das Zusammenfassen von Routern in Gruppen erleichtert zum einen die Sortierung und zum anderen das Verteilen von Konfigurationen und Firmwareupdates. Einzelne Geräte oder Gerätegruppen lassen sich auch einzelnen Usern oder Usergruppen zuordnen.

Die Komponente VPN-Server ergänzt die Connectivity Suite um ein individuelles VPN, das über die Web-basierte Konfiguration in Betrieb genommen wird. Auch hier sind die Geräte in Gruppen einteilbar. Die Konfigurationen für die Router und Zertifikate werden automatisch erzeugt und über das Gerätemanagement verteilt. Die Router verbinden sich selbständig in das individuelle VPN.

Connectivity Suite und Router nutzen bewährte Verschlüsselungstechniken wie OpenVPN, SSL und IPsec in Kombination und garantieren laut Hersteller Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität aller ausgetauschten Informationen und Daten.

- von skr