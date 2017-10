Nachrichten | 17.10.2017

RS ernennt VP Zentraleuropa

Bild: RS Components

RS Components arbeitet in der Region Zentraleuropa unter neuer Führung. Der Elektronikdistributor hat Jürgen Lampert zum Vice President Central Europe ernannt. Mit ihm übernehme eine im deutschen Markt bekannte Persönlichkeit das Steuer in dieser wichtigen Wachstumsregion, so eine Verlautbarung des Unternehmens.

Die Region Zentraleuropa umfasst für RS die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie die BeNeLux-Staaten, Polen, die Tschechische Republik und Ungarn.

Lampert ist bereits seit 14 Jahren bei RS. Seine berufliche Karriere begann im deutschen Vertrieb, und er bekleidete neben der Geschäftsführung in Deutschland auch bereits zentraleuropäische Führungspositionen. Außerdem war Lampert fünf Jahre lang für RS im asiatisch-pazifischen Raum tätig.

- von pat