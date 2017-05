Stecker, Klemmen, Kabel | 29.05.2017

Rundsteckverbinder mit Bajonnettverschluss

Bild: Souriau

Das Angebot an Rundsteckverbindern mit Bajonettverschluss der Baureihe Trim-Trio von Souriau umfasst Steckverbinder mit Gehäusen aus Kunststoff, Metall und Kunstoff mit Metallverriegelung. Für Verbindungen von Signal-, Koaxial- und Glasfaseranschlusskabeln stehen Steckverbinder mit Kontakten der Größe 16 oder 20 zur Verfügung, zum Anschluß größerer Leiterquerschnitte die Größen 12 und 8. Der Isolierkörper ist immer der Gleiche. Die unterschiedlichen Steckverbinder sind austauschbar und miteinander steckbar.

Die Kontakte der Trim-Trio-Steckverbinder sind in gestanzt-gerollter oder in gedrehter Ausführung erhältlich. In der gestanzt-grollten Version werden sie auf Rolle, in der gedrehten Ausführung als Großpackung geliefert. Unterschiedliche Oberflächenbeschichtungen werden verschiedenen elektrischen und mechanischen Anforderungen gerecht. Neben den vergoldeten Versionen, sind die Kontakte auch mit vernickelter, verzinnter oder selektiver Beschichtung lieferbar. Sämtliche Kontakte der Trim-Trio-Baureihe lassen sich mit Standardwerkzeug von Souriau verarbeiten.

Die Steckverbinder bieten Schutz gemäß IP68/69K, UV-Beständigkeit von mehr als 1000 Stunden, viele Steckzyklen sowie Stoß- und Vibrationsfestigkeit.

- von skr