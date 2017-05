Nachrichten | 08.05.2017

Schukat vertreibt Hochspannungs-MOSFETs von TSC

Schukat hat das komplette, neu aufgebaute Programm an Hochspannungs-MOSFETs von Taiwan Semiconductor (TSC) in sein Sortiment aufgenommen. Alle neuen n-Kanal-MOSFETs sind für hohe Drain-Source-Spannungen von 500 bis 900 V ausgelegt; sie erlauben Drain-Ströme von bis zu 18 A (TSM60NB190CI/CZ). Die Bauteile sind in den gängigen MOSFET-Gehäusen TO251, TO220 und ITO220 untergebracht.

TSC setzt bei seinen neuen Leistungs-MOSFETs neben der weit verbreiteten Planar- nun zunehmend auf die Super-Junction-Technologie (TSM60Nxx, TSM70Nxx und TSM80Nxx). Diese ermöglicht schneller und effizienter schaltende MOSFETs mit verbessertem Sperrverhalten.

So produziert der taiwanesische Hersteller bereits 600-V-Super-Junction-MOSFETs in der zweiten Generation (TSM60NBxxi). Aus der Reduzierung des Einschaltwiderstandes R DS(on) und der Gate-Ladung Q g ergibt sich bei diesen Bauteilen eine deutlich verbesserte Gütezahl (Figure of Merit) als Produkt dieser beiden Größen, verglichen mit MOSFETs in Planar-Technologie. Für den Anwender bedeutet das deutlich geringere Leitungs- und Schaltverluste in allen Applikationen. Die neuen MOSFETs von TSC sind ab sofort bei Schukat ab Lager verfügbar.

- von pat