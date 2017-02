Forschung | 24.02.2017

Selbstabdunkelnde Fensterscheiben in Farbe

Elektrochrome Gläser dunkeln bei starker Sonneneinstrahlung automatisch ab und halten die Wärme draußen. Bislang gibt es sie jedoch nur in Blau und mit langen Schaltzeiten. Ein neues Verfahren ermöglicht auch andersfarbige Scheiben, die etwa zehnmal schneller als bisherige Modelle schalten.

Bild: Fraunhofer IAP

Bei schwacher Sonneneinstrahlung sind elektrochrome Scheiben transparent und lassen Licht und Wärme durch. Scheint die Sonne dagegen sehr hell, dunkeln die Fenster ab, sodass ein Großteil der Hitze draußen bleibt. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Polymerforschung IAP in Potsdam-Golm haben eine neue Herstellungsmethode für elektrochrome Glasscheiben entwickelt – gemeinsam mit Tilse Formglas und gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft BMWi.

Üblicherweise verwenden Hersteller zwei Scheiben, die mit lichtdurchlässigem und leitfähigem Indium-Zinn-Oxid oder dem kostengünstigeren Fluor-Zinn-Oxid beschichtet sind. Auf eine der beiden Scheiben dampfen sie zusätzlich eine Schicht elektrochromes Wolframoxid. Die Gläser werden mit den beschichteten Seiten aufeinander gelegt und über einen gelartigen Elektrolyt verbunden. Eine angelegte Spannung verdunkelt die Wolframoxidbeschichtung beziehungsweise hellt sie auf – je nach Polung. Bei Scheiben von 2 bis 3 m² dauert dies jedoch 15 bis 20 Minuten.

Die Forscher am IAP nutzen organische Monomere, die sie in ein speziell entwickeltes Gießharz mischen. Wie beim bisherigen Verfahren nutzen sie als Ausgangssubstrat zinnoxidbeschichtete Glasscheiben, verzichten allerdings auf eine weitere Beschichtung. Stattdessen legen die Forscher die Scheiben mit der Zinnoxidbeschichtung aufeinander, füllen das Gießharz samt den elektrochromen Molekülen in den entstehenden Hohlraum und härten das Harz über Hitze oder UV-Strahlung aus.

Das Anlegen einer Gleichspannung führt dazu, dass sich die Monomere auf einer der Elektroden zu einem elektrochromen Polymer verbinden. Bei einer deutlich geringeren Spannung lässt sich die Scheibe dann schalten. Der organische Farbgeber hat verschiedene Vorteile: Zum einen lassen sich durch die Wahl anderer Monomere künftig auch rote oder lila Scheiben verbauen. Zum anderen reagieren diese deutlich schneller. Eine 1,2 m² große Scheibe abzudunkeln, dauert etwa 20 bis 30 s.

- von skr