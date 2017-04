HF-, EMV-Messtechnik | 06.04.2017

Spektrumanalysator für Frequenzen bis 3 GHz

Bild: Rohde & Schwarz

Mit dem FPC1000 hat Rohde & Schwarz einen Spektrumanalysator der unteren Preisklasse vorgestellt. Das Gerät wurde in Deutschland entwickelt, wobei laut Hersteller die gleichen Qualitätsstandards wie für dessen High-End-Instrumente zugrunde gelegt wurden.

Das Basismodell deckt den Frequenzbereich von 5 kHz bis 1 GHz ab und kann per Software-Upgrade auf 2 oder 3 GHz erweitert werden. Eine Neukalibrierung ist dazu nicht erforderlich. Die Auflösebandbreite beträgt 1 Hz. Das Grundrauschen von typisch -150 dBm lässt sich durch einen optionalen, per Keycode aktivierbaren Vorverstärker auf -165 dBm senken. Der Analysator verträgt am HF-Eingang bis zu 2 W Leistung und kann bis zu 1 W (30 dBm) messen.

Der FPC1000 verfügt über ein für seine Preisklasse großes Display mit 26 cm Diagonale (10,1 Zoll) und WXGA-Auflösung. Zusätzlich zum standardmäßigen Ethernet-Anschluss bietet er optional eine WLAN-Schnittstelle zur drahtlosen Fernsteuerung.

- von dar