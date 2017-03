Passive | 01.03.2017

Strommesswiderstand mit 75 ppm/K

Bild: KOA

Die Dickschicht-Niederohmwiderstände UR73V von KOA (Vertrieb: wts) mit AEC-Q200 sind für die Strommessung in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Die Face-Down Konstruktion ermöglicht niedrige Widerstandswerte mit geringem Temperaturkoeffizienten. 75 ppm/K sind für Widerstandswerte zwischen 12 und 75 mΩ in Chip-Baugröße 1206 und zwischen 15 und 100 mΩ in Baugröße 0805 spezifiziert. Für die Größe 0805 sind 0,5 W und für die Größe 1206 sind 0,75 W Dauerlast erlaubt.

Der niedrige Temperaturkoeffizient sowie der große Betriebstemperaturbereich von -55 bis +155 °C erlauben eine Anwendung im Automobilbereich sowie in hochzuverlässigen DC/DC-Wandlern. Darüber hinaus ist der UR73V ebenfalls in Netzteilen, Motorsteuerungen, industrieller Automatisierung und LED-Beleuchtung anwendbar.

- von skr