Nachrichten | 20.02.2017

Technologiebotschafter in Web und sozialen Medien

Bild: Würth Elektronik eiSos

Würth Elektronik eiSos, Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente, eröffnet einen zusätzlichen Kommunikationsservice: Mit #askLorandt steht Kunden und Interessenten künftig ein Technologiebotschafter zur Seite.

Die Person hinter #askLorandt ist Lorandt Fölkel, Entwicklungsingenieur und seit 18 Jahren Business Development Manager bei Würth Elektronik eiSos. Unterstützt wird er von einem Team an Experten. Der Technologiebotschafter ist über soziale Medien und über die Website www.we-online.de/askLorandt erreichbar. In erster Linie werden praxisorientierte Produkt- und Designfragen behandelt. Daneben bietet die Seite Schulungsvideos, Webinare, Seminartermine und Links zu fachspezifischen Nachrichten an.

Der Technologiebotschafter Lorandt Fölkel steht auch bereit, um Fragen zur Elektrotechnik, zum Schaltungsdesign und zum Einsatz von Bauelementen direkt und persönlich zu beantworten. Er hat als Experte für EMV- und Schaltungsdesign von Industrieanwendungen seit 2005 weltweit mehr als 500 Seminare und Schulungen für Entwicklungsingenieure durchgeführt und bringt diese Erfahrung in Tutorial-Videos zu den Grundlagen von passiven, elektromechanischen, optoelektronischen und aktiven Bauelementen sowie deren Anwendungen ein.

- von pat