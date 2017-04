Nachrichten | 10.04.2017

UL eröffnet Funk- und EMV-Testlabor in Deutschland

Das Prüf- und Zertifizierungsunternehmen UL hat in Stuttgart sein erstes deutsches Funk- und EMV-Testlabor eröffnet. Kunden können damit auch hierzulande die akkreditierten Testservices für ihre neuen Produkte nutzen. Im Stuttgarter Testlabor werden laut UL umfangreiche Prüfservices für alle erforderlichen Zertifizierungen angeboten.

Das Unternehmen hat über 30 Jahre Erfahrung in der Prüfung und Zertifizierung von kommunikationstechnischen Geräten und bündelt branchenübergreifendes Fachwissen aus verschiedenen Segmenten der Wireless-Technologien. Mit maßgeschneiderten Lösungen für die Produktprüfung, die Analyse und den Know-how-Transfer unterstützt UL seine Kunden dabei, Risiken zu senken und ihre Produkte schnell auf den Markt zu bringen – von der ITK-Elektronik über Haus- und Medizingeräte bis zur Automobilelektronik.

Die UL-Experten begleiten den gesamten Prozess der Produktentwicklung, vom Designkonzept bis zum fertigen Produkt. Das Ziel ist es dabei, kostspielige Fehler in der Entwicklung zu verhindern und die Produkteinführungszeit zu verkürzen. Das Fachwissen über neue Technologien, die Erfahrung in unterschiedlichen Branchen sowie das weltweite Engagement von UL in Normierungsorganisationen sprechen für deren Leistungsfähigkeit als Partner für Funk- und EMV-Tests.

- von pat