18.04.2017

VAC erweitert ihr Management

Bild: VAC

Die Vacuumschmelze (VAC) hat ihr Management-Team um Dr. Ralf Koch als VP Forschung und Entwicklung, Scott Pelhank als VP of Global Sales und Jeremy Martin als General Manager Americas verstärkt. Nach eigenen Angaben leitet das Unternehmen damit den nächsten Schritt seiner Transformation ein, deren Ziel es ist, interne Geschäftsabläufe zu optimieren.

Dr. Ralf Koch ( Bild) ist bereits seit 2004 bei der VAC tätig und hatte unter anderem Positionen in der Leitung des Produktmanagements und der Produktentwicklung inne. Zu seinen Aufgaben zählt es unter anderem, die Markteinführungszeiten neuer Produkte und Anwendungen zu verkürzen.

Scott Pelhank und Jeremy Martin treten der VAC neu bei. Pelhank studierte Marketing an der Illinois State University und ist seit 20 Jahren im Vertrieb tätig. Martin erwarb einen Master of Business Administration an der University of Portland; er wird die Geschäfte vom Hauptsitz der VAC Americas in St. Louis, Missouri/USA, aus leiten.

- von pat