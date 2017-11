DC/DC-Wandler | 24.10.2017

Verbrauchsarme 5-Volt-Festspannungs-DC/DC-Wandler

Bild: Mornsun

Mornsun hat eine neue Generation zuverlässiger Gleichspannungswandler mit fester Eingangsspannung vorgestellt. Um eine gleichbleibend hohe Leistungsfähigkeit zu gewährleisten und die Abhängigkeit von den spezifischen Eigenschaften diskreter Bauelemente zu verringern, basiert die R3-Familie auf einem hochintegrierten Schaltungsdesign – anstelle von traditionellen, automatisch selbsterregten Royer-Transduktoren und Gegentaktschaltungen.

Die DC/DC-Wandler enthalten einen Mechanismus, der bei Fehlern auf der Ausgangsseite eine Kettenreaktionen auf der Eingangsseite verhindert. Der Schutz bei Dauerkurzschlüssen beugt einem möglichen Totalausfall des Systems vor, sodass dessen Zuverlässigkeit steigt. Außerdem eignet sich die R3-Serie für höhere Lastkapazitäten als vergleichbare Modelle mit Royer-Transduktoren und Gegentaktschaltungen. Bei einer festen Ausgangsspannung von 5 V DC beispielsweise beträgt die maximale Lastkapazität 2400 statt wie bisher 200 μF. Die Konverter können zudem im Konstantstrommodus anlaufen, was den Konflikt zwischen Dauerkurzschlussschutz und maximaler Lastkapazität löst.

Bei einer festen Ausgangsspannung von 5 V DC beträgt der Wirkungsgrad bei Volllast mehr als 82 %, bei 10 % Last erreichen die Wandler über 75 %. Die Stromaufnahme von lediglich 5 mA beim Betrieb ohne Last prädestiniert die Konverter für Low-Power-Anwendungen wie tragbare Geräte. Die wahlweise in SIP-, SMD- und DIP-Gehäusen verfügbaren DC/DC-Festspannungswandler R3 mit 1500 beziehungsweise 3000 V DC Isolationsspannung erfüllen die neuesten UL-Zertifizierungen gemäß den Normen UL62368 und EN62368 (in Bearbeitung).

