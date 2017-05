Nachrichten | 31.05.2017

Vimos und Seltech schließen ­Distributionsvertrag

Vimos Technologies nimmt die Produkte des japanischen Unternehmens Seltech in sein Vertriebsprogramm auf. Der Distributor verfolgt damit eigenen Angaben zufolge das Ziel, ein Design-in-Anbieter für Automotive- und IoT-Anwendungen zu werden.

Mit Foxvisor bietet Seltech einen kleinen Hypervisor von nur 32 KByte an, der, ohne viel Platz zu beanspruchen, sicherheitskritische Anwendungen vor Schadsoftware schützt. Ein weiteres Produkt ist die Voice/Video-Artificial-Intelligence-Software (VAI), eine sprachgetriggerte, entscheidungsfindende Datenverarbeitungsmaschine für das Internet of Things. Beide sollen das Design von sicheren, kostengünstigen IoT-Systemen unterstützen und sind mit dem Abschluss des Distributionsabkommens – einschließlich technischer Unterstützung beim Design-in – jetzt in Europa erhältlich.

Seltech und Vimos bieten weiterhin Entwicklungskits für verschiedene Prozessorplattformen an; Seltech führt dazu nach Absprache lokale Trainings durch.

- von pat