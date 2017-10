sonst. Diskrete | 04.10.2017

Vor Ort programmierbare SSXOs mit reduzierten EMI

Bei SE Spezial-Electronic gibt es die vor Ort programmierbaren Spread-Spectrum-Oszillatoren (SSXOs) der SiT9005-Serie von SiTime. Die Kombination unterschiedlicher Maßnahmen soll bei diesen Bauteilen eine nachträgliche Reduzierung von Elektromagnetischen Interferenzen (EMI) um bis zu 30 dB erbringen. Die SSXOs bieten neben 28 Optionen für die Spread-Spectrum-Modulation – Center Spread von ±0,125 bis ±2,0 % in ±0,125-%-Schritten und Down Spread von -0,25 bis -4,0 % in -0,25-%-Schritten –­ unter anderem auch eine Funktion zur Anpassung der Anstiegs-/Abfallzeit. Dank der FlexEdge-Technologie stehen hierfür acht Optionen mit Anstiegszeiten von 0,25 bis 40 ns zur Verfügung.

Dank der Möglichkeit, mit unterschiedlichen EMI-Stufen experimentieren zu können, lässt sich mit SiTimes portablem Time-Machine-II-Programmiergerät innerhalb kürzester Zeit auch noch nachträglich direkt am Laborarbeitsplatz Klasse-A/B-Konformität sicherstellen.

Zu den weiteren technischen Merkmalen der Serie zählen werksseitig vorkonfigurierbare dreieckige oder tropfenförmige Streuprofile, ein periodischer Jitter von < 15 ps, eine niedrige Standby-Stromaufnahme von 0,2 μA, eine kurze Startzeit von 5 ms und ein weiter Frequenzbereich von 1 bis 141 MHz mit einer Frequenzstabilität von ±20 ppm über den gesamten Betriebstemperaturbereich, der von -40 bis +85 °C reicht.

Mit Abmessungen von 2,0 x 1,6 mm2, 2,5 x 2,0 mm2 und 3,2 x 2,5 mm2 stehen die SSXOs in drei Standard-Gehäusegrößen zur Verfügung, ergänzt durch eine SMD-Version im SOT32-Gehäuse.

- von pat