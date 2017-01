Stecker, Klemmen, Kabel | 10.01.2017

Winkelsteckverbinder erlaubt acht Steckpositionen

Bild: Lemo

Lemo bietet den Winkelsteckverbinder Anglissimo an. Er lässt sich während der Montage in eine von acht verschiedenen Positionen ausrichten und eignet sich damit laut Hersteller für Geräte, bei denen viele Kabel so präzise wie möglich angeschlossen werden müssen, um einem Kabelgewirr vorzubeugen.

Das Produkt ist in drei verschiedenen Größen erhältlich: den Serien 0B, 1B und 2B. Es ermöglicht zwei bis 32 elektrische Kontakte. Die Push-Pull-Steckverbinder sind für anspruchsvolle Umgebungen in der Medizin, der industriellen Steuerung, Prüf- und Messverfahren, Audio- und Videoanwendungen sowie der Telekommunikation ausgelegt.

- von skr