19.04.2017

Wireless Bridge für industrielle Funklösungen

Bild: HMS

Mit Anybus Wireless Bridge II erhöht HMS Industrial Networks die Reichweite gegenüber der Vorgängerversion auf 400 m. Sie unterstützt sowohl Bluetooth als auch WLAN und lässt sich je nach Anforderung der Netzwerkarchitektur als Kabelersatz bei Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder als Access Point für mehrere WLAN/Bluetooth-Knoten nutzen. Das reduziert den Verkabelungsaufwand und damit die Kosten.

Die Inbetriebnahme erfolgt per Drucktaster oder das neue integrierte Web-Interface. Die Anybus Wireless Bridge II benutzt dieselbe Funktechnologie wie der Anybus Wireless Bolt – ein Funkgateway, das direkt an der Maschine montiert wird und innovative funkbasierte Systemlösungen ermöglicht. Die Anybus Wireless Bridge II kommt typischerweise in rauen oder schwer zugänglichen Bereichen sowie in mobilen oder rotierenden Installationen zum Einsatz, um das Ethernetkabel durch eine robuste und wartungsfreie Wireless-Verbindung zu ersetzen. Sie überträgt gängige Industrial-Ethernet-Standards wie Profinet, EtherNet/IP, BACnet/IP und Modbus-TCP per Funk. Mit M12-Anschlüssen für Strom und Netzwerk bietet sie Schutzart IP65.

