11.12.2017

5-Ampere-Gate-Treiber vereinfachen das Systemdesign

Bild: Power Integrations

Power Integrations präsentiert das neueste Mitglied seiner Scale-iDriver-IC-Familie: Der SID1102K ist ein isolierter Einkanal-IGBT/MOSFET-Gate-Treiber in einem Widebody-eSOP-Gehäuse. Der IC kann Spitzentreiberströme von bis zu 5 A liefern und ist dadurch ohne Booster in der Lage, 300-A-Schalter anzusteuern. Bei Bedarf kann der Gate-Spitzenstrom unter Verwendung externer Booster bis auf 60 A erhöht werden.

Der Treiber-IC steuert das Gate des Schalter-MOSFETs sowohl in der High- als auch in der Low-Phase jeweils über einen n-Kanal-MOSFET an. Das verringert die Systemkosten, minimiert die Schaltverluste und ermöglicht höhere Ausgangsleistungen. Die sogenannte FluxLink-Technologie verleiht dem Treiber eine verstärkte Isolation, macht Optokoppler entbehrlich und unterstützt die Zuverlässigkeit sowie die Robustheit der Gesamtlösung. Die Scale-iDriver-Technologie verringert die Zahl der benötigten Bauteile und vereinfacht somit Schaltungsdesign sowie Produktion.

Die ICs bieten Schutzfunktionen auf der Systemebene, darunter Unterspannungsabschaltung, stabilisierte Rail-to-Rail-Ausgangsspannung – erzeugt aus einer unipolaren Betriebsspannung, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Gleichtakttransienten sowie eine weite Luft- und Kriechstrecke von 9,4 mm. Die wichtigsten Anwendungen sind: unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Standard-Wechselstrommotoren, Photovoltaiksysteme, kommerzielle Klimaanlagen, DC-Ladeg- und Schweißgeräte. Laut Anbieter sind die ICs sofort lieferbar.

