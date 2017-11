sonst. ICs | 16.11.2017

Sparsamer isolierender RS-485-Transveiver

Der Datenkoppler IL2985 (Vertrieb: HY-Line Power Components) nutzt die TMR-Technologie (Tunnel Magneto-Resistance) Isoloop. Damit benötigt er bei einer maximalen Datenrate von 4 MBit/s im Leerlauf nur 2,4 mA. Er hat eine isolierende normgerechte RS485-Schnittstelle und ermöglicht damit industrietaugliche RS-485-Kopplungen ohne Gefahr von Brummschleifen und Systemschäden aufgrund von Differenzspannungen beziehungsweise Spannungen gegenüber Masse auf langen Übertragungsstrecken.

Dank des geringen Ruhestroms ist der Baustein besonders interessant für Busknoten, die als Schnittstellenumsetzer arbeiten und sich aus Schleifenströmen oder mit Power-over-Ethernet versorgen, im Batteriebetrieb arbeiten oder besonders dicht oder mit temperatursensitiven Komponenten bestückt sind, sodass die Eigenerwärmung gering zu halten ist.

Die Kapazität der Isolierschicht beträgt 7 pF, der Isolationswiderstand mehr als 1014 Ω. Wichtige Eigenschaften des Kopplers sind typische 50 kV/μs Gleichtakttransientenstörfestigkeit, 7 kV ESD-Schutz auf dem Bus und eine geringe Anfälligkeit gegen HF-Einstrahlungen. Er ist im True-8-mm-Gehäuse mit echten 8 mm Kriechstrecke in 16-Pin-Ausführung verfügbar. Der Transceiver unterstützt bis zu 32 Knoten. Er arbeitet an Versorgungsspannungen von 3 bis 5 V bei einer zulässigen Betriebstemperatur von -40 bis +85 °C. Übertemperatur- und Überstromschutz sind vorhanden. Der Baustein bietet eine Failsafe-if-Open-Funktion: Er signalisiert es, wenn Eingänge nicht korrekt angeschlossen oder keine Bausteine am Bus aktiv sind.

