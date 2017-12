Nachrichten | 11.12.2017

TDK-Micronas: Matronic als lokaler Vertriebspartner

TDK kündigt die Vertriebspartnerschaft zwischen TDK-Micronas und Matronic für Deutschland, Österreich und die Schweiz an. Bestandteil des Vertrages ist die Distribution des gesamten Produktportfolios an Hall-Effekt-Sensoren und eingebetteten Motorcontrollern von TDK-Micronas an Kunden im deutschsprachigen Raum.

„Wir sind sehr erfreut, Matronic als einen unserer lokalen Vertriebspartner gewonnen zu haben. Durch seinen hervorragenden technischen Support und seine außergewöhnlich guten Kundenbeziehungen hat das Unternehmen eine führende Position im deutschsprachigen Raum eingenommen“, sagt Bernhard Huber, Vice President Sales and Industrial bei TDK-Micronas. Matronic sei genau der richtige Vertriebspartner für TDK-Micronas, wenn es darum gehe, Produkte in anspruchsvolle Anwendungen zu implementieren.

- von pat